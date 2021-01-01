VedicHoro

Ведический гороскоп

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Книги по Ведической астрологии


Более 30000
проданных книг
«Астрологическая мозаика» (33 книги) «Калачакра-юга» (30 книг) «АтмА» (34 книги)

База знаменитостей

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Более 60000
знаменитостей
  • База Astro-Databank, интеграция с Википедией
  • Свыше 1000 наименований событий и меток
  • Поиск по имени, событию/метке и практически
    любым астрологическим комбинациям

Коррекция судьбы с помощью натуральных камней

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опыта в
сфере камней
  • Ношение камней обладает наибольшим эффектом среди методов гармонизации влияния планет на человека
  • Однако камни в обычных магазинах не имеют какую-либо силу, так как облагораживание делает их мертвыми
  • Команда проекта AstroStone может найти нужный живой натуральный камень и изготовить под него ювелирное украшение
  • Также команда проекта может направить к астрологу, который определит планеты для коррекции и подберет камни
  • Преимущества | Отзывы | Работы | Видео | Влияние камней

Ведическая астрология

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Более 7 лет
опыта в
астрологии
  • Советы по работе с системой, обновления, скидки
  • Мастер-классы по анализу астрологической карты
  • Подпишись и получи:
  • Анкета клиента для консультаций
  • Пошаговый план анализа карты

Путь благополучного человека

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Более 7 лет
опыта в
психологии
  • Мастер-классы по достижению гармонии в жизни
  • Самые эффективные и проверенные практики
  • Подпишись и получи:
  • Причины неудач на пути изменений и их устранение
  • Ключ к решению любой проблемы

Базовые возможности

Все возможности

Общее
  • Автоматический расчет часовых поясов и координат
  • Дробные карты, Арудхи, Шад-бала, Аштакаварга
  • Отображение градусов планет, аспектов, аргал в карте

Функции
  • Экспорт в: Jagannatha Hora, Parashara`s Light, Grahas
  • Сохранение карты и связанных с ней сведений в PNG
  • Тексты интерпретаций с возможностью экспорта в PDF

Разное
  • Сожжение, Ганданта, Аштамамша, Мритью Бхага,
    Пушкара Бхага, Пушкара Навамша, Сарпа Дреккана,
    Специальные Лагны, Упаграхи, Спхуты, Бхригу Бинду,
    Бадхака, 22-я Дреккана, 64-я Навамша, Сахайоги ...

Настройки
  • Стиль карты (южный/северный), Чара Караки (7/8),
    Арудхи (без исключений/с исключениями), Айянамша,
    Лунные узлы (истинные/средние), способы расчета
    дробных карт, восхода, Упаграх, Таджака-йог ...

Платные возможности

Цены

Варшапхала
  • Все ключевые параметры для анализа годовой карты,
    расчет на год и на месяц с отображением возраста
  • Сахамы, Таджака-йоги, Мунтха, Варшеша, Мудда даша,
    Двадаша-Варгия-бала, Панча-Варгия-бала, Харша-бала

Совместимость
  • Аштакута и дополнительные Куты с учетом всех
    исключений и подробным описанием по каждой Куте
  • Наложение карт: взаимное положение планет,
    наложение планет на дома партнера, Аштакаварга

Мухурта
  • Все ключевые параметры для анализа Мухурты,
    Вара/Титхи/Накшатра йоги, Панчанга на месяц
  • Поиск Мухурты по сотням параметрам и событию (60+),
    выполняющий за астролога свыше 95% работы

Транзиты
  • Текущие транзиты и на выбранный год: направление,
    знак, дом от натальной планеты, ведха, бинду, какшья
  • Наложение транзитных планет на натальную карту,
    поиск личных и глобальных транзитов, Саде-Сати

Йоги
  • Свыше 200-х комбинаций формирования йог, включая
    Солнечные, Лунные, Махапуруша, Набхаса и др. йоги
    (Раджа, Дхана, Паривартхана, Нича-бханга и пр.)
  • 16 Таджака-йог для Прашны

Карты
  • Хранение карт с возможностью создания разделов
    как на компьютере, база клиентов, изменение данных
    рождения, добавление заметок, событий/меток (500+)
  • Импорт из: Jagannatha Hora, Parashara`s Light, Grahas

Статистика

6 Лет
Возраст сайта
50.000+ Человек
Зарегистрировано
200.000+ Карт
Хранится в базе
20.000+ Карт/День
Рассчитывается

Отзывы

Все отзывы

Габи и Дана
vedica.ru
Лучший сервис, очень удобный и функциональный. Рекомендуем нашим ученикам. Совмещает в себе возможности лучших программ, и Парашары, и Джаганнатхи, и Калы. Желаем Вячеславу процветания и развития этого проекта!


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Кан
Вячеслав! С каждым днем все больше и больше восхищаюсь Вашей гениальностью! Вы создаете самую крутую, самую удобную и самую проф. программу по Ведической астрологии! Вы мегаученый, мегаэксперт, мегаисследователь, мегапрограммист! Своим ученикам я рекомендую Ведик-Хоро!

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Демина
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